ديالى تعيد رسم خارطة السيطرات الامنية لتحقيق 3 اهداف رئيسية

2019/07/31 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، الاربعاء، اعادة رسم خارطة السيطرات الامنية لتحقيق ثلاثة اهداف رئيسية.وقال الناطق الاعلامي باسم شرطة ديالى العميد غالب العطيه لـ/ المعلومة/، إن “قيادة شرطة ديالى اعادت رسم خارطة انتشار السيطرات الامنية على مختلف الطرق سواء اكانت خارجية او داخلية وفق خطة ممنهجة تم الاعداد لها من قبل لجنة […]

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