قائد الثورة الاسلامية تعليقا على اعدام شابين بحرينيين : إرادة الشعوب سوف تنتصر في النهاية

2019/07/31 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد قائد الثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي، اليوم الأربعاء، (31-7-2019 ) ان إرادة الشعوب التي تنشد العدالة سوف تنتصر في النهاية جاءت تصريحه تعليقاً على اعدام النظام البحريني الشابين علي العرب , احمد الملالي .

وأفادت مصادر صحفية ايرانية بأنه عقب استشهاد شابين بحرينيين على يد نظام آل خليفة، نشر الحساب الرسمي على "تويتر" لموقع الإمام الخامنئي، تغريدة تضمنت موقف قائد الثورة الاسلامية تعليقاً على هذه الجريمة.

وبشأن هذه الجريمة قال سماحته، لن يستمرّ الظلم والجور وسوف تنتصر في النهاية إرادة الشعوب التي تنشد العدالة.

يشار إلى أن النظام البحريني واستمرارا لجرائمه أقدم يوم الاثنين على اعدام الشابين البحرينيين "احمد الملالي" و"علي العرب" متذرعاً بتهم واهية.

يذكر أن قائد الثورة الإسلامية كان قد أشار سابقاً في مواقف عديدة إلى جرائم هذا النظام وأدانها.

انتهى .



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