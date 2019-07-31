بالوثيقة.. إنهاء خدمات العاملين بصفة “أجر يومي” في مديرية ماء الديوانية

2019/07/31 | 17:55

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بغداد اليوم - الديوانية

أصدرت مديرية ماء محافظة الديوانية، اليوم الأربعاء، أمرا بأنهاء خدمات العاملين بصفة "أحور يومية".

وبحسب وثيقة صادرة من مديرية ماء الديوانية، وحصلت (بغداد اليوم)، نسخة منها، فأن المديرية أصدرت أمرا بانهاء خدمات العاملين باحور يومية واعادة تكيف وضعهم قانونيا والتعاقد معهم بصفة عقود مع تمتعهم بكافة الحقوق التي تساويهم مع موظفي الدولة استنادا لقرار مجلس الوزراء الاخير الخاص بهم.

وكانت الحكومة المحلية في محافظة الديوانية، قد فاتحت الدوائر المشمولة بفك الارتباط كافة "الموارد البشرية" بتزويدها بمعلومات الاجراء اليوميين لغرض مفاتحة الجهات ذات العلاقة من اجل تحويلهم الى عقود.

بغداد اليوم _ ديالى

أكدت لجنة البيئة في مجلس ديالى، اليوم الأربعاء، أن المحافظة سجلت خلال شهر تموز الجاري، أعلى معدلات الحرائق بتاريخها.

وقالت رئيس لجنة البيئة، نجاة الطائي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "محافظة ديالى سجلت معدلات حرائق

بغداد اليوم _ بغداد

أعلن مركز حقوق لدعم حرية التعبير، اليوم الاربعاء، تسجيل 7 انتهاكات معلنة وأخرى غير معلنة بحق الصحفيين العراقيين، والمتظاهرين خلال شهر تموز 2019، فيما أكد أن النسبة الحالية أقل مقارنة بشهر تموز من العام الماضي 2018.

وذك

بغداد اليوم _ الديوانية

أصدر محافظ الديوانية، سامي جبار الحسناوي، قراراً بإلغاء الأوامر الادارية الخاصة بموظفي العقود في مديرية الصحة في المحافظة.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة من مكتب الحسناوي، تضمنت الغاء امر اداري اصدرته مديرة صحة

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