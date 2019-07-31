2019/07/31 | 17:55

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عزم برلماني لاقالة وزير الاتصالات بهذا الموعد

بغداد/..



بغداد كشف النائب عن تحالف الاصلاح والاعمار فالح الزيادي، اليوم الأربعاء، عن وجود عزم برلماني كبير لاقالة وزير الاتصالات نعيم الربيعي، فيما كشف موعد الاقالة.

وقال الزيادي، لـ"عين العراق نيوز"، ان "وزير الاتصالات نعيم الربيعي، عليه ملفات كثيرة، اهمها شموله باجراءات اجتثاث البعث، وكذلك توجد مؤشرات ضعف كبيرة في اداء مهامه كوزير، وهذا اثر بشكل سلبي كبير على الخدمات المقدمة للمواطنين".

وبين ان "هناك عزم من اغلب النواب في البرلمان على تغيير وزير الاتصالات نعيم الربيعي، ونتوقع ان هذه الاقالة ستكون مع بداية الفصل التشريعي الجديد، اي بداية شهر ايلول المقبل".

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