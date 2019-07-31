2019/07/31 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني NNC غرقت عبارة إيرانية على متنها طاقم مكون من 5 أشخاص، كانت متجهة من الشارقة الإماراتية إلى ميناء دير الإيراني، بحسبما نقله قناة روسيا اليوم ، اليوم الأربعاء.وأضاف المصدر نفسه، أنه تم إنقاذ ثلاثة من الطاقم فيما بقي اثنان في عداد المفقودين.وأكد أيضا العثور على العبارة، مشيرا إلى أنها […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص غرق عبارة إيرانية كانت متجهة من ميناء الشارقة الإماراتي إلى ميناء دير الإيراني المركز الخبري الوطني.

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