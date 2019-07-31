2019/07/31 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / متابعةأعلنت البحرين، الأربعاء، استضافة اجتماع عسكري دولي لبحث أوضاع المنطقة وأمن الملاحة البحرية بمياه الخليج ومضيق هرمز.

وذكرت وزارة الخارجية البحرينية في بيان تابعته “كلكامش برس”، إن “الاجتماع سيبحث الأوضاع الراهنة في المنطقة، وسبل تعزيز التعاون الدولي والتنسيق والتشاور؛ للتصدي للاعتداءات المتكررة والممارسات المرفوضة التي تقوم بها إيران والجماعات الإرهابية التابعة لها”.

وأضافت أن “تلك الاعتداءات تستهدف أمن الملاحة البحرية الدولية في مياه الخليج العربي ومضيق هرمز، وتهدد استقرار المنطقة والعالم ككل”، ولم تكشف المنامة، عن الدول المشاركة في الاجتماع، أو تفاصيل عن أجندته.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البحرين تستضيف اجتماعاً عسكرياً دولياً لبحث أوضاع المنطقة وأمن الملاحة البحرية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البحرين تستضيف اجتماعاً عسكرياً دولياً لبحث أوضاع المنطقة وأمن الملاحة البحرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).