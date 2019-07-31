2019/07/31 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادأصدر محافظ الديوانية سامي جبار الحسناوي، قراراً بإلغاء الأوامر الادارية الخاصة بموظفي العقود في مديرية ‏الصحة في المحافظة‎.‎

واطلعت “كلكامش برس” على وثيقة صادرة من مكتب الحسناوي، تضمنت إلغاء امر اداري اصدرته مديرة صحة ‏المحافظة، بشأن الموظفين بصفة عقود‎.‎

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وثائق.. محافظ الديوانية يلغي الأوامر الإدارية الخاصة بـ”العقود”) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وثائق.. محافظ الديوانية يلغي الأوامر الإدارية الخاصة بـ”العقود”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).