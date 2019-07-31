السهيل :لازلت رئيسا للجنة النزاهة ..والصجري لم يفز

2019/07/31 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … جدد رئيس لجنة النزاهة النيابية هشام السهيل، اليوم الاربعاء ، رئاسته اللجنة والتي يدعي النائب علي الصجري رئاسته لها.وقال في بيان صحفي، تلقت وكالة / بدر نيوز/ نسخة منه ، ان ” رئاسة اللجنة لن تحسم بعد ولازلت رئيسها لحين اعادة انتخاباتها “.وطالب السهيل النائب علي الصجري بعدم الاستمرار […]

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