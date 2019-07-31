زينيت الروسي ينهي صفقة ضم جناح برشلونة

2019/07/31 | 18:02

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متابعة :سومر نيوز

كشفت تقارير صحفية، عن موافقة نادي برشلونة الإسباني، على رحيل جناحه البرازيلي مالكوم، إلى صفوف نادي زي...

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