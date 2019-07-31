زينيت الروسي ينهي صفقة ضم جناح برشلونة

2019/07/31 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت تقارير صحفية، عن موافقة نادي برشلونة الإسباني، على رحيل جناحه البرازيلي مالكوم، إلى صفوف نادي زينيت سان بطرسبرغ الروسي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" إيطاليا، فإن الإتفاق تم بين برشلونة وزينيت، والذي يقضي برحيل مالكوم إلى النادي الروسي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، في صفقة قدرت قيمتها بـ40 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين متغيرات.

وأضافت الشبكة الإيطالية، أن البارسا سوف يعلن بشكل رسمي رحيل اللاعب البرازيلي، صاحب الـ22 عاما، خلال الساعات القليلة المقبلة، وسوف يخضع اللاعب للفحوصات الطبية، خلال الأسبوع الحالي.

ونجح زينيت الروسي فى التفوق على عدد من الأندية الأوروبية الأخرى، التي حاولت التعاقد مع اللاعب البرازيلي، منها أرسنال الإنكليزي، إنتر ميلان الإيطالي وبوروسيا دورتموند الألماني.

وكان مالكوم قد انضم لصفوف برشلونة الصيف الماضي، من نادي بوردو الفرنسي، بعد منافسة قوية مع روما الإيطالي، في صفقة كلفت خزينة النادي الكتالوني 41 مليون يورو.

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