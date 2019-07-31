دعوة لإلغاء الأجنحة الخاصة في المستشفيات الحكومية

2019/07/31 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.باسل عباس خضير… السؤال الذي يتم طرحه باستمرار هل إن ( إسقاط النظام ) هدفه الوحيد هو التخلص من رأس النظام ومن تثبت عليه جرائم الإبادة الجماعية والثراء على حساب الشعب أم إن الغرض هو تحقيق رفاهية الشعب وإلغاء كل ما يعيق فقره ومعاناته التي سببتها الحروب والحصار والتي امتدت لعقود ؟ […]

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