2019/07/31 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / متابعة… طالبت عضو مجلس محافظة كربلاء، بشرى حسن، الاربعاء، الحكومة المركزية ووزارة النفط بجعل 60 ‎%‎ من العمالة داخل مصفى كربلاء لابناء المحافظة والعراقيين.وقالت عاشور لـ/ المعلومة /، إن “مجموع العاملين في مصفى كربلاء يبلغ 18468 شخصاً 4814 عاملاً فقط هم العراقيين بينهم نسبة قليلة من أبناء المحافظة”.وأضافت، أن “الكوريين العاملين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطالبات برفع نسبة العمالة العراقية في مصفى كربلاء إلى 60 ‎%‎) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطالبات برفع نسبة العمالة العراقية في مصفى كربلاء إلى 60 ‎%‎) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).