كوردستان تحيي الذكرى الـ36 لأنفلة البارزانيين بحضور رسمي كبير

2019/07/31 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أحيت كوردستان، اليوم الاربعاء، مراسم الذكرى الـ36 لأنفلة البارزانيين، والابادة الجماعية التي ارتكبها النظام العراقي السابق بحقهم.

وجرت اليوم مراسم الذكرى بحضور رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، وعدد كبير من المسؤولين في كوردستان والعراق، اضافة الى ممثلي البعثات الدولية في اربيل وبغداد.

وكان زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني اصدر اليوم بياناً في ذكرى أنفلة البارزانيين، قال فيه انه "من المؤسف، وبينما تمر 36 سنة على تلك الجريمة الكبرى، مازلنا نلمس بين الحين والحين آثار فكر الشوفينيين ومرتكبي الأنفال في تصرفات بعض الأشخاص والأطراف، وهذه كانت مشكلة شعبنا الرئيسة مع الحكومات المتعاقبة في بغداد".

من جانبه قال رئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، في بيان عن أنفلة البارزانيين "يستحق شعبنا الصامد وذوو المؤنفلين كل الخدمات والرعاية، ونحن في حكومة إقليم كوردستان سنواصل مساعينا، لنعمل من خلال وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين على تحقيق جميع حقوق واحتياجات أعزائنا هؤلاء، وسيكون الإصرار على تعويض ضحايا حملات الإبادة العرقية لشعب كوردستان، مادياً ومعنوياً، واحدة من نقاط محادثاتنا مع الحكومة الاتحادية العراقية، كما كانت دائماً".

يشار الى ان النظام العراقي السابق، اقتاد قبل 36 سنة 8000 من الاطفال والشيوخ والشباب البارزانيين، إلى صحارى جنوب العراق، وقتلهم بطريقة جماعية.

وكانت تلك الجريمة، احدى حلقات تضحيات أبناء شعب كوردستان، من تغييب الاف الشباب الكورد الفيليين، وأنفال كرميان وبهدينان، والقصف الكيمياوي لحلبجة، وعمليات التعريب والترحيل، اضافة الى حملات ابادة الإزيديين.

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