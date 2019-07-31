بماذا وجه المرجعين الشيخ الفياض والشيخ النجفي مفتش الداخلية ؟

2019/07/31 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} تشرف المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الأسدي بزيارة محافظة النجف الأشرف واللقاء بالمرجعين الدينيين آيتا الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض والشيخ بشير النجفي.

وذكر بيان لمكتبه، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه" حيث بحث معهما العديد من القضايا الراهنة وخصوصاً جهود المجلس الأعلى لمكافحة الفساد والخطوات الحكومية المتخذة في هذا الصدد وملفات الفساد التي يعمل عليها مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية والوضع الأمني والخدمي في البلاد".وأضاف" حيث استمع السيد المفتش العام الى توجيهاتهما ورؤاهما وحثهما على ضرورة الضرب بيد من حديد على رؤوس الفاسدين وحماية المال العام واشاعة قيم النزاهة وترسيخ مفاهيم الوطنية بين أبناء المجتمع العراقي".انتهى

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