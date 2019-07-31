وزير التربية وكالة يعلن اسماء الطلبة الاوائل للصف السادس الاعدادي

2019/07/31 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير التربية وكالة قصي السهيل، اليوم الاربعاء، اسماء الطلبة الاوائل للصف السادس الاعدادي.

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