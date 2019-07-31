2019/07/31 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكعبي يدعو ديوان الرقابة المالية الى تدقيق الحسابات الخاصة وعدد الموظفين والمتعلقات الأخرى في اقليم كردستان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/31 | 18:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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