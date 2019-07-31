2019/07/31 | 18:17

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#العملات_الأجنبية_في_طهران #الدولار_الأمريكي : 11.930 تومان سعر #اليورو : 13.350 تومان#الجنيه الإسترليني : 14.850 تومان الف #دينار_عراقي : 9.900 تومان

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