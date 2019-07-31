امانة بغداد تطلق الخطة الخدمية الخاصة باستشهاد الامام الجواد ( ع )

2019/07/31 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد عن اطلاق خطتها الخدمية الخاصة بذكرى استشهاد الامام محمد الجواد عليه السلام.وذكرت الامانة في بيان، ان ملاكاتها في بلدية الكاظمية أعدت خطة خدمية تضمنت 1326 عاملا مقسمين على 6 قواطع بلدية يعملون على مدار الساعة من خلال 4 دفعات عمل مع تهيئة 169 آلية تخصصية تنوعت بين كابسة وشافطة وقلاب وغيرها […]

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