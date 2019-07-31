محافظ كركوك يبحث مع السفير الصيني اعادة اعمار المناطق المحررة

2019/07/31 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري ,مع سفير جمهورية الصين الشعبية في العراق تشانغ تاو جهود اعادة اعمار المناطق المحررة وتنفيذ الشركة الوطنية الصينية لمشروع مصفى كركوك الاستثماري بطاقة 150 الف برميل .جاء ذلك خلال زيارة السفير لمبنى المحافظة واللقاء مع محافظ كركوك الذي داعيا الى اهمية مساهمة الشركات الصينية في اعادة اعمار المناطق […]

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