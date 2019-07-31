2019/07/31 | 18:18

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محكمة المانية ترفض منح لجوء لايزيديين لهذا السبب؟

رفضت المحكمة الإدارية العليا بولاية ****ونيا السفلى، في المانيا،

طلب لجوء تقدم به رجل عراقي وأخته، حيث أكدت المحكمة أنه لم يعد

هناك خطر على الإيزيديين من التعرض للملاحقة في "شمال العراق".

وبرر القاضي حكمه بأن تعرض الإيزيديين للملاحقة لم يعد محتملاً منذ

طرد مليشيات تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) من هناك.

ش

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