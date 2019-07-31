النزاهة النيابية: أجوبة وزير المالية لا ترقى للسماع ومخجلة

2019/07/31 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكدت لجنة النزاهة النيابية، الأربعاء، أن أجوبة وزير المالية فؤاد حسين بشأن تطبيق بنود موازنة 2019 لا ترتقي للسماع ومخجلة.وقال عضو اللجنة يوسف الكلابي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “أجوبة وزير المالية فؤاد حسين خلال استضافته داخل البرلمان لم تكن مرضية ولا ترتقي للسماع بل أنها أجوبة مخجلة”، لافتا إلى إن […]

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