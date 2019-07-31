بعدخسارة ريال مدريد أمام توتنهام، خبرسيء آخر من المباراة

2019/07/31 | 18:20

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لم تكن خسارة ريال مدريد الإسباني أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الشيء السيء الوحيد في المباراة التي جمعت الفريقين ببطولة "أودي"

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