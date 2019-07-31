السومرية نيوز تنشر نتائج السادس الاعدادي لجميع المحافظات للفرعين العلمي والادبي

2019/07/31 | 18:20

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نتائج السادس الاعدادي لجميع المحافظات للفرعين العلمي والادبي للعام الدراسي 2018 -2019

تنشر السومرية نيوز، نتائج السادس الاعدادي لجميع المحافظات للفرعين العلمي والادبي للعام الدراسي 2018 -2019 لجميع المحافظات ومديريات التربية في بغداد.



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