2019/07/31 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس غرقت عبارة إيرانية على متنها طاقم مكون من 5 أشخاص، كانت متجهة من الشارقة الإماراتية إلى ميناء دير الإيراني.وأضافت روسيا اليوم، بحسب مراسلها، أنه تم إنقاذ ثلاثة من الطاقم فيما بقي اثنان في عداد المفقودين.وأكد أيضا العثور على العبارة، مشيرا إلى أنها غرقت في مياه منطقة عسلوية التابعة لإيران.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غرق عبارة ايرانية على متنها 5 اشخاص وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غرق عبارة ايرانية على متنها 5 اشخاص) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غرق عبارة ايرانية على متنها 5 اشخاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).