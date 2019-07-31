من سوريا إلى العراق.. نشاط حربي متواصل بين إسرائيل وإيران

2019/07/31 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تؤدي جملة التقارير في الأيام الأخيرة إلى استنتاج واحد: المعركة الإسرائيلية ضد التواجد الإيراني في سوريا تتسع إلى العراق أيضاً.التواجد العسكري

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