ضبط 34 سيارة دون الموديل المسموح باستيراده في كمرك بوابة البصرة

2019/07/31 | 18:26

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- البصرة

اعلن مدير عام نقل الطاقة في الجنوب زياد علي فاضل، الاربعاء، البدء بتنفيذ المرحلة الاولى من خارطة الطريق مع شركة سيمنز الألمانية.

وقال فاضل، خلال الحفل الذي اقيم في فندق الشيراتون، والذي شهد مراسم توقيع العقد بين وزارة الكهرب

بغداد اليوم - بغداد

قرر البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، تخصيص 800 مليون دينار لإدامة المدينة السياحية في الحبانية.

وذكر البنك المركزي، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "البنك قرر وعبر مبادرة تمكين الممولة من قبل المصارف الخا

بغداد اليوم _ ديالى

أكدت لجنة البيئة في مجلس ديالى، اليوم الأربعاء، أن المحافظة سجلت خلال شهر تموز الجاري، أعلى معدلات الحرائق بتاريخها.

وقالت رئيس لجنة البيئة، نجاة الطائي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "محافظة ديالى سجلت معدلات حرائق

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