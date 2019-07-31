English | كوردى

شاهد بالفيديو.. جلسة فكر - مع ناجي الفتلاوي - الضيف د.صلاح الجابري عميد كلية الاداب جامعة بغداد


شاهد بالفيديو.. جلسة فكر - مع ناجي الفتلاوي - الضيف د.صلاح الجابري عميد كلية الاداب جامعة بغداد
2019/07/31 | 18:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: wHYhllTiJyo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جلسة فكر - مع ناجي الفتلاوي - الضيف د.صلاح الجابري عميد كلية الاداب جامعة بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جلسة فكر - مع ناجي الفتلاوي - الضيف د.صلاح الجابري عميد كلية الاداب جامعة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).

كامل التفاصيل في: قناة العراقية ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا