الكعبي : نص قانون الموازنة الاتحادية هو الاطار القانوني والتشريعي لحل جميع الخلافات المالية

2019/07/31 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس نائب رئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اجتماعا موسعا للجنة المالية ولجنة النفط والطاقة بحضور عدد من النواب عن اللجان النيابية ، ووزير المالية فؤاد حسين ووزير النفط ثامر الغضبان ورئيس ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وكالة صلاح نوري ، لبحث ملف نفط الاقليم وعدم التزام حكومة الاقليم بتنفيذ بنود الموازنة العامة 2019 .[…]

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