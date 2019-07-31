2019/07/31 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قالت شركة سوني إنها ستضطر إلى رفع أسعار التجزئة في الولايات المتحدة لأجهزة بلاي ستيشن إذا زادت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على أجهزة ألعاب الفيديو الصينية الصنع، محذرة من أن هذه الخطوة ستضر المستهلكين.وقال هيروكي توتوكي، مدير الشؤون المالية في شركة سوني يوم الثلاثاء: “أخبرنا الحكومة الأميركية أن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سوني تعتزم رفع سعر “بلاي ستيشن” إذا نفذ ترامب تهديده وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوني تعتزم رفع سعر “بلاي ستيشن” إذا نفذ ترامب تهديده) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوني تعتزم رفع سعر “بلاي ستيشن” إذا نفذ ترامب تهديده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).