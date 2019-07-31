2019/07/31 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC طالبت عضو مجلس محافظة كربلاء، بشرى حسن، الاربعاء، الحكومة المركزية ووزارة النفط بجعل 60 ‎%‎ من العمالة داخل مصفى كربلاء لابناء المحافظة والعراقيين.وقالت عاشور في تصريح صحفي، إن “مجموع العاملين في مصفى كربلاء يبلغ 18468 شخصاً 4814 عاملاً فقط هم العراقيين بينهم نسبة قليلة من أبناء المحافظة”.وأضافت، أن “الكوريين […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص المطالبة برفع نسبة العمالة العراقية في مصفى كربلاء إلى 60% المركز الخبري الوطني.

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