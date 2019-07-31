البنك يمول مدينة الحبانية السياحية بــ 800 مليون لادامتها قبل العيد

2019/07/31 | 18:34

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بغداد :سومر نيوز

قدم البنك المركزي العراقي وضمن مبادرة "تمكين"، مبلغ 800 مليون دينار عراقي، لادامة وتجهيز مدينة الحباني...

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