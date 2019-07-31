النزاهة النيابية: أجوبة وزير المالية لا ترقى للسماع ومخجلة

2019/07/31 | 18:34

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بغداد :سومر نيوز

أكدت لجنة النزاهة النيابية، الأربعاء، أن أجوبة وزير المالية فؤاد حسين بشأن تطبيق بنود موازنة 2019 لا ت...

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