2019/07/31 | 18:34
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النزاهة النيابية: أجوبة وزير المالية لا ترقى للسماع ومخجلة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
أكدت لجنة النزاهة النيابية، الأربعاء، أن أجوبة وزير المالية فؤاد حسين بشأن تطبيق بنود موازنة 2019 لا ت...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
النزاهة النيابية: أجوبة وزير المالية لا ترقى للسماع ومخجلة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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