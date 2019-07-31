بالتفاصيل.. القضاء يعلن موقفه من النواب المطلوبين

2019/07/31 | 18:34

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سومر نيوز: بغداد..



رفض مجلس القضاء الأعلى، الاربعاء، الكشف عن اسماء النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم، فيما دعا ممن يرغب ا...

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