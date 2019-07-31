لجنة نيابية: العراق بحاجة إلى أكثر من مليوني وحدة سكنية‬.. والمجمعات حكراً للأغنياء

2019/07/31 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقال عضو لجنة مراقبة البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، رائد فهمي، الاربعاء، إن العراق يحتاج من مليونين الى ثلاث ملايين وحدة سكنية، مشيرا الى أن المجمعات السكنية لا يمكن ان يسكنها الجميع والطبقات الفقيرة .

وذكر فهمي، في تصريح لـ” كلكامش برس”، أن “هناك إحصائية لدى وزارة الإسكان والاعمار والتخطيط والوزارات المعنية والأمم المتحدة عن ازمة السكن في العراق”، مبيناً أن “العراق بحاجة من مليونين الى ثلاث ملايين وحدة سكنية لحل ازمة السكن”.

‪وطالب فهمي “رئيس الوزراء تقديم بياناته عن ازمة السكن الى لجنة النيابية المختصة لدراستها والوصول الى نتائج سليمة”، لافتاً الى أن “جميع البيانات التي تذكرها اللجنة تشير الى العجز السكاني من ملونين الى ثلاثة مليون، الاضافة الى النمو السكاني”.

‪وبين، أن “هناك ملاحظات عن التشطير في البيوتات الذي يكون في بعض المناطق يقسم البيت الى ثلاث اقسام او اكثر”، ماضياً بالقول، بأن “رئيس الوزراء ذكر ان هناك مجمعات سكنية، لكن ليس بامكان الجميع السكن فيها، بالاخص الشرائح الفقيرة ضعيفة الدخل وهذه المجمعات تكلفتها عالية ولا يوجد ملائمة بين العرض والطلب”.

‪ وأختتم، حديثه بأن “اللجنة عقدت عدة اجتماعات مع الوزارات المعنية ومؤسسات حكومية واهلية وهذا ماتوصلنا اليه من ازمة السكن”.

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