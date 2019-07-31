رئاسة اقليم كردستان : ما أقدم عليه ضابط في المثنى تجاه علم كردستان تصرف فردي

2019/07/31 | 18:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عد رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فوزي حريري، التصرف الذي أقدم عليه ضابط عراقي تجاه علم كردستان بـ “غير اللائق والفردي”.وذكرت رئاسة إقليم كردستان في بيان” إن التصرف غير اللائق والفردي الذي أقدم عليه ضابط عراقي تجاه علم كرستان الذي كان يتوشح به أحد ذوي ضحايا الأنفال، في محافظة المثنى، والذي يثير الاستياء، أسفر […]

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