جوائز الفيفا للأفضل في العالم.. عربيان في قوائم المرشحين

2019/07/31 | 18:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أسماء المرشحين لجوائز أفضل لاعب وأفضل لاعبة وأفضل مدرب وأفضل مدربة، لعام 2019.وضمت القوائم اسمين عربيين، هما المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي المتوج مع الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا، والجزائري جمال بلماضي المدير الفني الذي قاد "ثعالب الصحراء" للفوز بكأس الأمم الأفريقية قبل أيام.

وإلى جانب صلاح، هناك 9 لاعبين آخرين مرشحين لجائزة الأفضل، هم الهولندي فيرجيل فان دايك والسنغالي ساديو ماني (ليفربول)، والإنجليزي هاري كين (توتنهام هوتسبير الإنجليزي)، والأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس الإيطالي)، والهولنديان ماتياس دي ليخت (أياكس أمستردام الهولندي/يوفنتوس) وفرانكي دي يونغ (أياكس/برشلونة)، والفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جرمان)، والبلجيكي إيدن هازارد (تشلسي الإنجليزي/ريال مدريد الإسباني).

كما ضمت قائمة المدربين المرشحين إلى جانب بلماضي، يورغن كلوب (ليفربول)، وجوسيب غوارديولا (مانشستر سيتي الإنجليزي)، وماوريسيو بوشيتينو (توتنهام)، وديدييه ديشامب (منتخب فرنسا)، ومارسيلو غاياردو (ريفر بليت الأرجنتيني)، وريكارد غاريسا (منتخب بيرو)، وفرناندو سانتوس (منتخب البرتغال)، وإيريك تن هاغ (أياكس)، وتيتي (منتخب البرازيل).

وفتح الفيفا القوائم الأربع لتصويت الجماهير لاختيار 3 أسماء نهائية، على أن يتم الإعلان عن الفائز في كل قائمة يوم 23 سبتمبر المقبل.

يشار إلى أن الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد هو آخر من فاز بلقب الجائزة في فئة اللاعبين الرجال، علما أنه خارج القائمة الأولية هذا العام.

وتمنح جائزة "الأفضل" التي يقدمها الفيفا، بناء على أداء اللاعبين خلال الموسم الكروي، بخلاف جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" بعد تقييم لمستوى المرشحين على مدار عام ميلادي كامل.

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