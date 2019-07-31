صحة الانبار تعلن إطلاق التقديم على الدرجات الوطيفية

2019/07/31 | 18:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارأعلنت دائرة صحة الانبار، اليوم الاربعاء، عن اطلاق التقديم على الدرجات الوطيفية والبالغ عددها ٤٨١ درجة والخاصة بدائرة الصحة.

وذكر مدير عام دائرة صحة الانبار خضير خلف شلال، في مؤتمر صحفي، إن" التقديم على الدرجات الوظيفية سيكون عبر البريد الإلكتروني الخاص بدائرة صحة الانبار".

وأكد ان "موعد التقديم سيكون من يوم الاحد ٤ أب ٢٠١٩ ولمدة ٢٠ يوما".انتهى/س

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