سهيل قبلان - ​الحنين الى الشيوعية مقدس وواجب

2019/07/31 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان قال ارنست همنغواي :" اذا كتب على المرء ان يفقد كل شيء فعليه ان يبحث عن شيء لا يمكن فقده " وانا شخصيا اعتبر ان الشيء الوحيد الذي لا يمكن للمرء ان يفقده بعد ان يعيشه حقيقة وممارسة وفعلا واضحا كالشمس ويتمسك به عن قناعة هو الافكار الشيوعية التي لا بد ان ينتشر اريجها العابق بكل ما هو جيد وطيب وحسن وخير للانسان ذات يوم قادم ومما وطد تمسكي وتعلقي اكثر هو نتائج استطلاع مركز ليفادا المستقبل في منتصف تموز......

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