البنك المركزي يمنح إدارة {الحبانية السياحية} مئات الملايين لتأهيلها

2019/07/31 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {اقتصادية: الفرات نيوز} اعلن البنك المركزي، الأربعاء، منح ادراة مدينة الحبانية السياسية مئات الملايين لغرض إعادة تأهيليها.

وذكر البنك في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "تزامناً مع اقتراب ايام عيد الاضحى المبارك، وحرصاً منه على دعم القطاع السياحي والواقع الترفيهي في العراق، قرر البنك المركزي العراقي، وعبر مبادرة تمكين الممولة من قبل المصارف الخاصة وشركات الصرافة وبإشراف رابطة المصارف الخاصة ،منح إدارة المدينة السياحية في الحبانية مبلغاً قدره 800 مليون دينار عراقي، على أن تصرف لاغراض صيانة مرافق المدينة واكمال استعداداتها الخاصَّة بأستقبال زوار المدينة ."يذكر أن مبادرة الانشطة المجتمعية والانسانية {تمكين}، التي أطلقها البنك المركزي العراقي نهاية العام 2017، تهدف الى دعــم وتـمـويـل الانـشـطـة والـمـشـاريـع ذات الطابع المجتمعي والانساني والبيئي والثقافي والفني.انتهى

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