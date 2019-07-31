الناتو: لم نتلق طلبا لبدء مهمة في مضيق هرمز

2019/07/31 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، إن الحلف العسكري لم يتلق طلبًا رسميًا لبدء مهمة في مضيق هرمز.

واقترحت الولايات المتحدة تعزيز الجهود؛ لحماية الممر الحيوي لنقل النفط، في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر بين واشنطن وطهران.كما أبدت عدة دول استعدادها المشاركة في إرسال قوات لتأمين المضيق.انتهى

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