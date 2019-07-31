2019/07/31 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني NNC صادقت الحكومة الإيرانية اليوم على تغيير العملة الإيرانية من الريال إلى التومان، ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه البلاد من مشاكل اقتصادية في ظل العقوبات الأمريكية أدت إلى تراجع عملتها.كذلك قررت الحكومة الإيرانية حذف أربعة أصفار من عملتها الوطنية، التي تراجعت بنحو 200% أمام الدولار في السوق السوداء (الموازية) […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على التغييرات التي ستحصل في “العملة الإيرانية”! المركز الخبري الوطني.

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