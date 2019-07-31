2019/07/31 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مدير الاستخبارات ومكافحة الارهاب في محافظة ديالى العميد علي السوداني، اليوم الاربعاء، إن "الحشد كان له دور بارز في الوصول إلى عمق تواجد العدو من خلال الاستطلاع الميداني في مناطق جغرافية صعبة في ديالى".مؤكداً ان "الأيام المقبلة ستشهد توجيه ضربات موجعة للعدو في عدة مناطق بمحافظة ديالى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكافحة الإرهاب: الأيام المقبلة ستشهد توجيه ضربات موجعة لفلول داعش في مناطق عدة بمحافظة ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكافحة الإرهاب: الأيام المقبلة ستشهد توجيه ضربات موجعة لفلول داعش في مناطق عدة بمحافظة ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).