2019/07/31 | 19:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة
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أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن بلاده لن تشارك في المبادرة الأمريكية لإطلاق عملية بحرية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا ضرورة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألمانيا: لن نشارك في العملية الأمريكية بمضيق هرمز) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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