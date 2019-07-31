2019/07/31 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن بلاده لن تشارك في المبادرة الأمريكية لإطلاق عملية بحرية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا ضرورة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألمانيا: لن نشارك في العملية الأمريكية بمضيق هرمز) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألمانيا: لن نشارك في العملية الأمريكية بمضيق هرمز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).