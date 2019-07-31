النعمانية سكنها النعمان وعشقها المتنبي بلا فنادق دواوينها مشرعة لاستقبال الزائرين

2019/07/31 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مائة وخمسون عاما..او تزيد بقليل هو العمر الحديث لهذه المدينة والتي اتخذها قبل الاسلام النعمان بن المنذر عاصمة صيفية لمملكته، غافية على ضفاف دجلة

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