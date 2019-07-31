2019/07/31 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت ممثلية المرجعية الرشيدة في باكستان تعقد ندوة فكرية بمناسبة ولادة الإمام الرضا ع” بعنوان “الإمام الرضا ع والدروس الرسالية من حياته المباركة”.حاضر فيها مسؤول قسم التبليغ في مكتب السيد الخامنائي حفظه الله في باكستان سماحة السيد ثمر نقوي، والشيخ الدكتور ساجد السبحاني”.وفي مطلع الندوة كان لممثل سماحة الشيخ المرجع محمد اليعقوبي دام …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ممثلية المرجعية الرشيدة في باكستان تعقد ندوة فكرية بمناسبة ولادة الإمام الرضا النعيم نيوز.

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