2019/07/31 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام نقل الطاقة في الجنوب المهندس زياد علي فاضل ، الاربعاء ، البدء بتنفيذ المرحلة الاولى من خارطة الطريق مع شركة سيمنز الالمانية ، جاء ذلك خلال الحفل الذي اقيم في فندق الشيراتون / قاعة الفراهيدي ، والذي شهد مراسم توقيع العقد بين وزارة الكهرباء العراقية ممثلة بمعالي وزير الكهرباء الدكتور لؤي الخطيب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدير عام نقل الطاقة في الجنوب يعلن البدء بتنفيذ المرحلة الاولى من خارطة الطريق مع سيمنز وكالة صدى الاعلام للانباء.

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