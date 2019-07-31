صحيفة هآرتس: إيران تنقل أسلحة متطورة وأكثر دقة من صواريخ حزب الله للعراق

2019/07/31 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن إيران تنقل صواريخ دقيقة ومتطورة إلى العراق، وهو ما يشكل تهديدا للأمن الإسرائيلي.

واكدت الصحيفة في تقرير لها، أن طهران تنقل أسلحة متطورة وصواريخ يتراوح مداها ما بين مئتين الى سبعمئة كيلومترا، قادرة على الوصول إلى كل نقطة في إسرائيل، مشيرة إلى أن هذه الصواريخ دقيقة الإصابة، وأنها أكثر دقة من تلك الموجودة في ترسانة حزب الله اللبناني، إذ أن بإمكان إيران أن تستخدمها إما لضرب إسرائيل مباشرة من شمال العراق، أو لنقلها حسب الحاجة إلى سوريا ولبنان.

وأضافت هآرتس أن جهاز الأمن والاستخبارات الإسرائيلي يعتبر أن إيران أُجبرت على إعادة حساباتها في كيفية تحقيق رؤيتها الإقليمية، ما دفعها إلى إدراك أن الوضع المحلي والدولي في العراق خلق فرصا أفضل لها لإعداد خططها الإقليمية، لذا فإن طهران لجأت الى تحويل الجزء الاكبر من صواريخها خارج الحدود الإيرانية وبالتحديد الى العراق.

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