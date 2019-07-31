الصحة تلغي قرار السماح للطبيب الخافر بالذهاب الى عيادته بعد انتهاء الدوام الرسمي

2019/07/31 | 19:28

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بغداد اليوم - بغداد

يتبع ...

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت السلطات الكمركية في محطة كمرك بوابة البصرة، الأربعاء، وبجهود استثنائية وبالتعاون مع هيئة النزاهة عن ضبط (٩) حاويات حجم ٤٠ قدم تحتوي على (٣٤) سيارة دون الموديل المسموح بأستيراده في مخالفة للقرارات والتعليمات النافذة.

بغداد اليوم- البصرة

اعلن مدير عام نقل الطاقة في الجنوب زياد علي فاضل، الاربعاء، البدء بتنفيذ المرحلة الاولى من خارطة الطريق مع شركة سيمنز الألمانية.

وقال فاضل، خلال الحفل الذي اقيم في فندق الشيراتون، والذي شهد مراسم توقيع العقد بين وزارة الكهرب

بغداد اليوم - بغداد

قرر البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، تخصيص 800 مليون دينار لإدامة المدينة السياحية في الحبانية.

وذكر البنك المركزي، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "البنك قرر وعبر مبادرة تمكين الممولة من قبل المصارف الخا

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