2019/07/31 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الكمركية في محطة كمرك بوابة البصرة اليوم الأربعاء وبالتعاون مع الأستخبارات و المنافذ الحدودية و شرطة الكمارك عن ضبط سيارتين دون الموديل المسموح بأستيراده في مخالفة للقرارات والتعليمات النافذة.وذكرت الهيئة العامة للكمارك في بيان وتلقته وكالة صدى ” ان السيارات كانت مخفية داخل حاوية حجم( ٤٠ )قدم في محاولة لتهريبها حيث تم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك:ضبط سيارتين دون الموديل المسموح بأستيراده في محطة كمرك بوابة البصرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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