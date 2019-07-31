2019/07/31 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار الدكتور بشير خليل الحداد نائب رئيس مجلس النواب العراقي اليوم الأربعاء مبنى برلمان أقليم كوردستان العراق برفقة السيد توفيق حسين مدير مكتب مجلس النواب في أربيل، وكان في استقبال سيادته د.ريواز فايق رئيس برلمان أقليم كوردستان والسيدة منى قهوجي نائب رئيس البرلمان.الحداد، وفي بداية اللقاء قدم خالص التهاني والتبريكات لرئيسة البرلمان بمناسبة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بشير الحداد يهنئ رئيسة برلمان أقليم كوردستان ويؤكد على تعزيز التنسيق والتعاون بين الطرفين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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